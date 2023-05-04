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Takla atıp ters dönen araçtan sağ çıktılar

Yerel Haberler

Takla atıp ters dönen araçtan sağ çıktılar Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı.

Takla atıp ters dönen araçtan sağ çıktılar

OSMANİYE - Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı. Kazada otomobil de bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin, Düziçi ilçesi Bostanlar yolu galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çömez idaresindeki 80 ABG 235 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılara Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Yerel

Osmaniye Tragger Yerel Haberler

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