Takla atan otomobilden sağ kurtuldular

TOKAT - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İ.E.idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.E.ve C.E.ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.