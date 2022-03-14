Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Altar Zeyhan - Yerel
 - Güncelleme:

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 SUS 90 plakalı otomobilin sürücüsü orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tek taraflı kazada yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan çevre yolunda uzun kuyruk oluştu. Karayolu ve belediye temizlik ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Yerel

Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title