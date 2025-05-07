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Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşatıyor

Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşatıyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki Tahtacı Türkmenleri, 600 yıllık Hıdırellez geleneğini kutlayarak ölmüşlerini anıyor. Her yıl düzenlenen etkinlikte, kabirlerin başında kurban kesilip, ölmüşlerin sevdiği yiyecekler ikram ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri, Orta Asya'dan gelen 600 yıllık Hıdırellez geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Her yıl 7 Mayıs'ta kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kurban kesip yemekler ikram ederek ölmüşlerini anıyor.

Tahtakuşlar Mahallesi'nde yaşayan Türkmenler, hayatını kaybeden yakınlarının hayattayken sevdiği yiyecekleri ziyaretçilere ikram ediyor. Renkli yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken Türkmen kadınları, mezarlıkta çerez, şeker, lokum dağıtarak kabirlere gül bırakıyor.

Geleneksel etkinliğe katılan Tahtakuşlar Mahallesi eski muhtarı Hasan Bozkurt, her yıl aynı tarihte mezarlığa geldiklerini belirterek, "Hıdırellez ülkemizde baharın uyanışı olarak kabul edilir. Bizler ise geçmişe uyanış olarak kabul ediyoruz. Atalarımızla buluşma, ölmüşlerle buluşma, bizim Hıdırellez anlayışımız buna dayanır" dedi.

Türkmenlerin bu geleneği Orta Asya'dan getirdiğine dikkat çeken Bozkurt, "Atalarımız için sülale bazında ocaklarımız kurban keser. Kurbanlarımızı kestikten sonra atalarımızı ziyarete geliriz buraya. Atalarımızın başında kahveler pişirilir, ikramlar yapılır, sofralar kurulur. Burada bir atayla konuşmadır bu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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