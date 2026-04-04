İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları, başkent Tahran'da gece boyunca çok sayıda patlamaya sebep oldu. Saldırıların hedefleri ve can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran gece boyunca çok sayıda yeni hava saldırısına hedef oldu. Saldırılar kentin farklı kesimlerinde şiddetli patlamaların yaşanmasına yol açtı. Saldırıların rejime ait hangi unsurları hedef aldığı ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı