İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar

ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar, başkent Tahran'da gece boyunca şiddetli patlamaların yaşanmasına yol açtı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran gece boyunca çok sayıda yeni hava saldırısına hedef oldu. Saldırılar kentin farklı kesimlerinde şiddetli patlamaların yaşanmasına yol açtı. Saldırıların rejime ait hangi unsurları hedef aldığı ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı