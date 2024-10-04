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Tahran'da Binlerce İranlı, İsrail'i Protesto Etti

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı cuma namazının ardından Tahran'da binlerce kişi, İsrail ve ABD'yi protesto etti. Gösteride, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD' sloganları atıldı.

Tahran'da binlerce İranlı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı cuma namazının ardından İsrail'i protesto etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 4 yıl aradan sonra kıldırdığı cuma namazına başkent Tahran'da yüz binlerce İranlı katıldı. İmam Humeyni Musallası'nda kılınan namazın ardından binlerce kişi, İsrail ve ABD'yi protesto etti. Tekbir seslerinin yükseldiği gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Nokta atışlı füzeler ile bir daha vur" ve "Damarlarımızdaki kan Rehberimize feda olsun" sloganları atıldı. İran, Lübnan, Hizbullah ve Filistin bayrakları dalgalandırıldığı gösteride, "Silahlarımızı bırakmayacağız", "İsrail yok olacak", "Direniş ölmeyecek" ve "Hizbullah yaşıyor" yazılı pankartlar ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri taşındı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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