Tabureli Tartışma Kameralarda

'Hayırdır ya' diyerek başlanan tabureli tartışma kamerada

HATAY - Hatay'da hızlı geçtiği için tepki gösteren bir vatandaşla, kuryenin arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün 'Hayırdır ya' ifadesine sinirlenen yaşlı adamın tabureyi almasıyla çevredeki vatandaşlar kavgaya dönüşmeden müdahale etti.

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Bölgede bulunan bir iş yerinde çalışan motosikletli kurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaş 'Düzgün geçin diye yalvarıyorum' size diyerek hızlı geçmesine tepki gösterdi. Başlayan sözlü tartışma üzerine motosiklet sürücüsünün 'Hayırdır ya' tepkisine vatandaş sinirlenince tabureyi aldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tabure vatandaşın elinden alınarak sözlü tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu. Şahıslar arasında yaşananlarsa an be an kameraya yansıdı.