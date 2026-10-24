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Suudi koalisyon sözcüsü Husilerin 1 İHA ve 1 balistik füzesini engellediğini açıkladı

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Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlattığı 1 İHA ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Yemen'deki Husiler ile koalisyon arasındaki askeri gerilim sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlattığı 1 insansız hava aracı ile başkent Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim sürerken, Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin ülkenin doğusuna 1 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını ifade etti. Ayrıca başkent Riyad yönüne 1 balistik füze ateşlendiğini aktaran el-Maliki, saldırıların her ikisinin de engellendiği bilgisini paylaştı.

Koalisyon güçleri Husileri hedef almıştı

Yemen ordusundan erken saatlerde yapılan açıklamada Taiz kentinde yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan bir otele koalisyon güçleri tarafından saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Husiler Suudi saldırılarında ölenlerin olduğunu öne sürmüştü

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Husi kontrolünde bulunan Sana, Lahic, Taiz, Saada, Hacce, Hudeyde, Amran ve Cevf bölgelerindeki hedeflere 124 saldırı düzenlediğini duyurarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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