Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul'da Kutlandı

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen resepsiyon ile coşkuyla kutlandı. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı, Suudi Başkonsolos ve birçok diplomat katıldı. Konuklara Suudi mutfağından lezzetler sunuldu.

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Aldosari, diplomatik misyon temsilcileri, iş adamları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuklara Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görseller eşliğinde ülkenin ulusal günü hakkında bilgiler verildi. Davetlilere Suudi mutfağından örneklerin ikram edildiği resepsiyon, katılımcıların sohbetleriyle devam etti. - İSTANBUL

