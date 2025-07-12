Susuz Kaymakamı Tutal, şehit mezarlarının bakım ve çevre temizliğini yaptırdı

Susuz Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, ilçedeki şehit mezarlıklarının bakım ve onarım ve çevre temizliğini yaptırdı.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakam Muhammet Emin Tutal'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki şehit mezarları titizlikle elden geçirildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte şehitlerin kabirleri, aziz hatıralarına yakışır bir görünüme kavuşturuldu. Mezarlıkların çevre düzenlemesi, mermerlerin temizliği ve yıpranmış bölümlerin onarımı ve çevre temizliği titizlikle yapıldı. Kaymakam Tutal'ın bu girişimi, hem şehit aileleri hem de ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan Kaymakam Muhammed Emin Tutal'ın talimatlarıyla bakım, onarım ve çevre temizliği yapılan şehit mezarlarının bayrakları da değiştirildi. Bu tür çalışmaların arıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS