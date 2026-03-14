Haberler

Kaymakam Tutal, muhtarlarla iftar programında buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlar, birlik ve dayanışma mesajları vererek Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya geldi. Kaymakam Tutal, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemini vurguladı.

Susuz'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma mesajları verildi. Programa Muhammed Emin Tutal katılarak muhtarlarla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde görev yapan muhtarların yoğun katılım gösterdiği programda, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde aynı sofrada buluşmanın önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Tutal, iftar öncesinde muhtarlarla sohbet ederek mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İftarın ardından düzenlenen toplantıda ise ilçede kış şartlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemlerde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları, yol açma faaliyetleri, ulaşımın aksamaması için alınan tedbirler ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Kaymakam Tutal, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, köy ve mahallelerde vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması noktasında muhtarların büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Muhtarların sahadaki gözlemlerinin kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağladığını dile getiren Tutal, iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Program, muhtarların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. Susuz ilçesinde kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla benzer toplantıların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD dünyayı tedirgin eden hamleyi yaptı
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

En ağır gecenin görüntüleri yayınlandı! Üst üste tam 15 patlama
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay