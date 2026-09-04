Susuz Kaymakamı Öztürk Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, ilçe kurum amirleriyle birlikte Aynalı, Ortalar ve Kayadibi köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, ilçeye bağlı köylerde vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Aynalı, Ortalar ve Kayadibi köylerini ziyaret eden Kaymakam Öztürk'e ilçe kurum amirleri de eşlik etti.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Öztürk, köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların karşılaştığı sorunları, taleplerini ve önerilerini dinleyen Öztürk, ilgili kurum amirlerinden de dile getirilen konuların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının araştırılması konusunda bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin ihtiyaçları, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerinin vatandaşların beklentilerini yerinde görmek ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretlerin ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindeki kurum amirleri köylerden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı