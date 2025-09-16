Susuz'da İlköğretim Haftası etkinliği

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Susuz'da düzenlenen programla kutlandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Şehit Polis Anıl Kaan Aybek Ortaokulu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Cengiz Çiçek'in konuşmasıyla devam eden programda öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler yaptı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrencilerin "Yeşil Vatan" kavramını tanımaları, doğa sevgisi ve çevreyi koruma bilincini pekiştirmeleri ve sürdürülebilir bir yaşam için Yeşil Vatan'ın önemini fark etmeleri amacıyla Kaymakam Muhammed Emin Tutal tarafından öğrencilere tohum dağıtıldı.

Düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Nazif Öskan Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ali Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi, Okul Müdürü Cengiz Çiçek, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrencilere katıldı.

Etkinlik sonunda kaymakam Muhammed Emnin Tutal, öğretmenlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda öğrencilerin eğitimleri, sosyal gelişimleri, güvenlikleri ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi konuları ele alındı. - KARS