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Sürücüsüz Metro Durakları Pas Geçti, Yolcular Raylarda Yürüdü

Sürücüsüz Metro Durakları Pas Geçti, Yolcular Raylarda Yürüdü
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sürücüsüz metro, 5 durağı geçerek ilerledi. Yolcular acil durdurma butonuna basmasına rağmen durmadı ve Altınşehir durağı yakınlarında durabildi. Kendi imkanlarıyla metrodan inen yolcular raylarda yürüyerek istasyona ulaştı.

Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçerek ilerledi. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasının ardından Altınşehir durağı yakınlarında duran trenden raylara inerek yürüyen yolcular, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, iddiaya göre Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen bir süre daha seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durdu.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi. Raylarda yürüyen yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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