Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, Malkara Caddesi üzerinde fark ettiği kaplumbağayı ezilme tehlikesinden kurtararak güvenli bir alana taşıdı.

Malkara Caddesi'nde seyir halinde olan Sezer Kıranşal, yolun ortasında ilerlemeye çalışan kaplumbağayı fark edince aracını güvenli bir şekilde durdurdu. Trafiğin yoğun olduğu noktada kaplumbağanın zarar görmemesi için harekete geçen Kıranşal, hayvanı dikkatlice alarak yol kenarındaki güvenli bir alana bıraktı.

Kaplumbağanın güvenli bölgeye bırakılmasının ardından yoluna devam eden Kıranşal'ın bu davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı