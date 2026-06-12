Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, yoğun trafikte yolun ortasında kalan kaplumbağayı fark ederek güvenli bir alana taşıdı. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan bu duyarlı davranış, hayvanseverliğin güzel bir örneği oldu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, Malkara Caddesi üzerinde fark ettiği kaplumbağayı ezilme tehlikesinden kurtararak güvenli bir alana taşıdı.
Malkara Caddesi'nde seyir halinde olan Sezer Kıranşal, yolun ortasında ilerlemeye çalışan kaplumbağayı fark edince aracını güvenli bir şekilde durdurdu. Trafiğin yoğun olduğu noktada kaplumbağanın zarar görmemesi için harekete geçen Kıranşal, hayvanı dikkatlice alarak yol kenarındaki güvenli bir alana bıraktı.
Kaplumbağanın güvenli bölgeye bırakılmasının ardından yoluna devam eden Kıranşal'ın bu davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ