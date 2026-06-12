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Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, yoğun trafikte yolun ortasında kalan kaplumbağayı fark ederek güvenli bir alana taşıdı. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan bu duyarlı davranış, hayvanseverliğin güzel bir örneği oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, Malkara Caddesi üzerinde fark ettiği kaplumbağayı ezilme tehlikesinden kurtararak güvenli bir alana taşıdı.

Malkara Caddesi'nde seyir halinde olan Sezer Kıranşal, yolun ortasında ilerlemeye çalışan kaplumbağayı fark edince aracını güvenli bir şekilde durdurdu. Trafiğin yoğun olduğu noktada kaplumbağanın zarar görmemesi için harekete geçen Kıranşal, hayvanı dikkatlice alarak yol kenarındaki güvenli bir alana bıraktı.

Kaplumbağanın güvenli bölgeye bırakılmasının ardından yoluna devam eden Kıranşal'ın bu davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDuygu Balıkçı:

iyi güzel ama bundan sonra ne oldu kaplumbağa

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Haber YorumlarıEnder İnceer:

peki güzel de böyle haberler mi kaldı artık kaplumbağayı kurtardı filan bari bi ameliyathane yapsa hastanesi eksik değilmi

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Haber YorumlarıHilal Kutlu:

yaa bi dakika bu adam niye böyle bi şey yapıyo diye düşünüyorum ya trafikte durmuş kaplumbağa için böyle bi harekete geçmesi fena değil ama arkasında bi sosyal medya paylaşımı bi haber olması var mı bilmiyom insanlar iyilik yaparken kameraya çekiyor mu artık hepsi bu muhabbet var ya

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