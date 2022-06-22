Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeli sertifika aldı.
Erzincan'da sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeli sertifika aldı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, motorlu taşıtlar sürücüsü ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 Nisan 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında, emniyette görev yapan 362 personele, A, C ve D sınıflarında kurs düzenlendi. A sınıfından 158, C sınıfından 103, D sınıfından 101 emniyet personeli, sürücü kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, düzenlenen törenle katılım sağlayan tüm kursiyerleri temsilen 15 personele sürücü belgesi sertifikalarını takdim etti. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel