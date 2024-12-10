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Suriye'deki Gelişmeleri Kutlayan Suriyeli Öğrenci, Fırat Üniversitesi'nde Tatlı Dağıttı

Suriye'deki Gelişmeleri Kutlayan Suriyeli Öğrenci, Fırat Üniversitesi'nde Tatlı Dağıttı
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Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratmasının ardından Fırat Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli bir öğrenci, gelişmeyi arkadaşlarıyla tatlı paylaşarak kutladı.

Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin ardından Fırat Üniversitesinde okuyan Suriyeli öğrenci, sınıftaki arkadaşlarına tatlı dağıttı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim hayatını sürdüren Suriyeli öğrenci, Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesini sınıftaki arkadaşlarına tatlı dağıtarak kutladı. Öğrenci, Türkiye'yi unutmayacağını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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