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Suna Tanas'ın Cenazesi Düzenlendi

Suna Tanas'ın Cenazesi Düzenlendi
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Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Bahri Tanas ve Ahmet Oğuz Tanas'ın annesi Suna Tanas, 84 yaşında vefat etti. Cenaze namazı Muratpaşa Camii'nde kılındı ve Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Bahri Tanas ile Ahmet Oğuz Tanas'ın anneleri Suna Tanas (84) vefat etti.

Suna Tanas için Muratpaşa Camiinde kılınan cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı İsmail Bağrıyanık, Yakutiye Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Memursen Erzurum Temsilcisi Mustafa Karataş, Tanas ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Helallik alınması sonrası kılınan namazın ardından Suna Tanas'ın cenazesi Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığında dualar arasında toprağa verildi.

Defin işlemi sonrası Bahri Tanas ve ailesi vatandaşların taziye dileklerini kabul etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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