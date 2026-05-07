Vali Çelik, minik Sümeyye'nin rüyasını gerçekleştirdi

Bingöl'de ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan, rüyasında Vali Cahit Çelik'in kendisine akülü sandalye hediye ettiğini gördü. Bu içten isteğe kayıtsız kalmayan Vali Çelik'in talimatları doğrultusunda dernek aracılığıyla temin edilen akülü sandalye, bir hayırsever katkılarıyla Sümeyye'ye ulaştırıldı. Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik'in Kalan ailesine sürpriz ziyaretinde yaşanan duygu yüklü kareler, yüreklere dokundu, unutulmaz anlar yaşattı.

Sümeyye'nin ve ailesinin yüzündeki sevinci bir ömür unutamayacaklarını dile getiren Vali Çelik, küçük kıza hayırlı şifalar diledi. - BİNGÖL

