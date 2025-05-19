Sümeyye Güneş, Kur'an-ı Kerimi Ezberleyerek Hatim Etti

Sümeyye Güneş, Kur'an-ı Kerimi Ezberleyerek Hatim Etti
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Erzincan'da Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan Sümeyye Güneş, sabah 03.00'te başlayarak akşam namazı sonrası 30 cüzü ezberden okuyarak hatim etti. Hatim duası kurs öğretmenleri ve diğer öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursunda 2. yılında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenci Sümeyye Güneş bir günde Kur'an-ı Kerimi ezber olarak okuyarak hatim etti.

Hafızlık eğitimini tamamlayan Hafize Sümeyye Güneş (13), sabah namazı öncesi 03.00 da başlayarak akşam namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatim etti. Hatim duası İl Müftü Vekili Medet Şahin, kurs öğretmenleri ve Kur'an Kursu talebelerinin katılımı ile duası alınarak hatim yapan Hafize Sümeyye Güneş'e hafızlık tacı takıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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