Suluklar, Sıcak Havalarda Yaban Hayatının Can Damarı Oldu

Suluklar, Sıcak Havalarda Yaban Hayatının Can Damarı Oldu
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Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan suluklar, sıcak yaz günlerinde yaban hayatına su ve serinleme imkanı sunuyor. Kuşlar ve diğer türler bu suluklar sayesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Suluklar, sıcak havalarda yaban hayatının can damarı oldu

BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklar, sıcak yaz günlerinde yaban hayatının can damarı oluyor.

Yaban hayatında bulunan birçok tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklarda hem serinleme hem de su ihtiyacını giderme fırsatı buluyor. Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİZE AKPINAR - Yerel
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