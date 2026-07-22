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Kaymakam Ateş'ten öğrencilere DYK ziyareti

Kaymakam Ateş'ten öğrencilere DYK ziyareti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ndeki Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları dolaşıp gençlere üniversite sınavında başarı dileyen Ateş, öğretmenlerden kursun işleyişi hakkında bilgi alarak eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu (DYK) ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nde yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, üniversite sınavına hazırlanan gençlere başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de görüşen Ateş, kursların işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Ateş, özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Kaymakam Ateş, Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir katkı sunduğunu belirterek, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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