Sultanhisar'da öğretmenlere 'Sıfır Atık Atölyesi' eğitimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yerel projeleri arasında yer alan 'Yenilikçi Okul Öncesi Öğrenme Toplulukları Projesi' kapsamında, Sultanhisar ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik "Sıfır Atık Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Atça Ek Binası'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da katıldı. Programda öğretmenlere sürdürülebilir yaşam, çevre bilinci ve sıfır atık uygulamaları konusunda yenilikçi yaklaşımlar aktarıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Sultanhisar'da öğretmenlerin sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci eğitimine yönelik çalışmalarını her zaman destekleyeceklerini belirtti. Madran, programa katılan ve emek veren öğretmenleri tebrik etti.

Yetkililer, benzer projelerle eğitimcilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra çevre farkındalığının da artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı