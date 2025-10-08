Haberler

Sultandağı'nda Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi, törenle hizmete girdi. Merkez, gençlere ve çocuklara bilgi, ahlak ve erdem kazandırmayı hedefliyor.

Sultandağı İlçe Müftülüğü kurumların ve hayırseverlerin eşgüdümünde yapımı tamamlanan merkezin açılış törenine Afyonkarahisar Vali yardımcısı İhsan Ayrancı, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı Müftüsü Saim Özbakır, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim eğitimi ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği merkezin açılış töreninde konuşan Müftü Özbakır şunları kaydetti:

"Merkezimizde gençlerimiz ve çocuklarımızı bilgi, ahlak, erdem, merhamet, adalet duygusu ile yetişmelerini sağlayarak milletimizi bir araya getiren milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmasına katkıda bulunacaklardır. Merkezimizde zalimin ve zulmün her daim karşısında dimdik duran, mazlumun ve haklının yanında yer alan bilinçli bir neslin yetişmesi amaçlanmıştır."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin resmi açılışı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

