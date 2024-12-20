Sultandağı'nda 2025 Yılı Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2025 yılı mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Kayran Mahallesi Muhtarı Bilal Saçma ve Taşköprü köyü muhtarı Hayri Özer mütevelli heyeti üyeleri olarak belirlendi.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2025 yılı Vakıf Mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı'nda yapılan seçimde 1 mahalle, 1 köy muhtarı temsilcisi belirlendi. Seçimle Kayran Mahallesi Muhtarı Bilal Saçma ve Taşköprü köyü muhtarı Hayri Özer mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.
Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci başkanlığında yapılan seçime 27 muhtar katıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel