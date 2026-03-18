Haberler

Sultandağı'nda 18 Mart programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Program, sabah saatlerinde Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrencilerin, öğretmenlerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemini belirten kutlama programına geçildi. Program çerçevesinde yapılan konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulandı. Şehitlerin fedakarlıkları hatırlatılarak büyük zaferin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı programda şehitler için dua edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
