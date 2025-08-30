Süleymanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı, kortej yürüyüşü ve dev Türk bayrağı ile büyük bir coşku ile kutlandı. Tören, milli birlik mesajlarıyla sona erdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Süleymanpaşa sahil yolunda düzenlenen etkinliklerde kortej yürüyüşü, dev Türk bayrağının taşınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri araçlarının geçişi, adeta bir gövde gösterisine dönüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Sahil yolunda düzenlenen kutlamalara vatandaşlarda ilgi gösterirken, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin devamında dev Türk bayrağı, emniyet personeli tarafından taşınarak sahil yolunda dalgalandırıldı. Bu anlamlı yürüyüş, vatandaşların alkışları ve marşlarıyla desteklendi.

Emniyet ve jandarma ekipleri ile TSK'ya ait zırhlı araçların geçişi sırasında kortej alanı adeta bayram yerine döndü. Gösteriler, milli birlik ve beraberliğin en güçlü yansıması olarak hafızalarda yer etti.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı.

Kutlamalar, milli birlik ve beraberlik mesajlarının vurgulandığı geçit töreniyle son buldu. Etkinlikler, dosta güven veren, düşmana ise gözdağı niteliğindeki güçlü bir tabloyla Tekirdağ tarihine geçti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
