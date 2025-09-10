Haberler

Süleyman Bebeğe Yardım Eli: Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İnceleme Başlattı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kuvözden düşen ve 'serebral palsi' tanısı konulan Süleyman bebek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Aileye destek sağlanması amacıyla evde yapılan incelemenin detayları belirleniyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2023 yılında kuvözden düşen Süleyman bebeğin ailesine yardım edilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evde inceleme yapıldı.

Ayfer Sekman'ın hamileliğinin 7'nci ayında sezaryen doğurduğu ikiz kardeşlerden Süleyman bebek, 17 günlükken kuvözden düştü. İlerleyen süreçte 'serebral palsi' hastalığı ortaya çıkan Süleyman bebekten sorumlu hemşirenin, "Bebek kendisi düşmüş" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Adli sürecin devam ettiği olayın basın organlarında gündem haline gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin, 4 çocuğu olan aileye yardımcı olunması amacıyla eve giderek inceleme yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
