Şuhut'ta Zafer Şenlikleri Konserle Taçlandı

Şuhut'ta Zafer Şenlikleri Konserle Taçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri kapsamında sanatçı Ali Kınık ve Pala Kardeşler izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri kapamında sanatçısı Ali Kınık'ın katılımı ile bir konser düzenlendi.

Şuhut ilçesinde Zafer Şenlikleri devam ediyor. Şuhut Eski Sebze Pazarında düzenlenen etkinliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa sürpriz konukları Pala Kardeşler ise oynadıkları oyun havası ile proğrama ayrı bir ahenk katarak izleyicileri adeta mest etti. Son olarak ses sanatçısı Ali Kınık sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerini eğlendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Bir dönemin sonu! O uygulama kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.