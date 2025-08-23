Şuhut'ta Zafer Şenlikleri Konserle Taçlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri kapamında sanatçısı Ali Kınık'ın katılımı ile bir konser düzenlendi.

Şuhut ilçesinde Zafer Şenlikleri devam ediyor. Şuhut Eski Sebze Pazarında düzenlenen etkinliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa sürpriz konukları Pala Kardeşler ise oynadıkları oyun havası ile proğrama ayrı bir ahenk katarak izleyicileri adeta mest etti. Son olarak ses sanatçısı Ali Kınık sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerini eğlendirdi. - AFYONKARAHİSAR