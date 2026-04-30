Şuhut'ta 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliğinde Zafer Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri bir araya geldi.

Günün ilk ışıklarıyla gerçekleşen buluşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Okul yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler sabah namazında camide buluşarak güne huzur dolu bir başlangıç yaptı. Cemaatle eda edilen namazın ardından katılımcılar, sıcak çorba ikramı eşliğinde samimi bir sohbet ortamında bir araya geldi.

Etkinlikte, akademik başarının yanında manevi değerlerin de önemine dikkat çekilirken, öğrenciler arasında dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı