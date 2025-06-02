Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi Seçimi Yapıldı

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi Seçimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen üye seçimleri gerçekleştirildi. Paşacık, Mahmut ve Atlıhisar köylerinin muhtarları başarılı bir şekilde seçilerek birliğe katıldılar.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimi yapıldı.

Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. olağan meclis toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Toplantı Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında yapıldı. Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve 36 köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilerek birlik encümen üye seçimi yapıldı. Yapılan olağan seçimde Paşacık Köyü Muhtarı Doğan Pamuk 34 oyla, Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu 28 oyla seçilirken, Atlıhisar Köyü Muhtarı Fatih Karakoç ise 10 oy alarak Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye olarak seçildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.