Şuhut İlçe Müftülüğünden sabah namazı buluşması etkinliği

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Efe Köyü Eski Camii'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunarak manevi bir coşku yaşandı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması bu hafta Efe Köyü Eski Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Vaizi Abdüsselam Fırat'ın yanı sıra cami görevlileri ve vatandaşların katıldığı programda birlik, beraberlik ve manevi atmosfer ön plana çıktı. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Yapılan dualarla birlikte manevi bir coşku yaşanırken, cemaat arasında kaynaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Program sonunda cemaate kahvaltı ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

