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Sugözü Mesire Alanı Kapatıldı

Sugözü Mesire Alanı Kapatıldı
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Adıyaman Besni Kaymakamlığı, Sugözü Mesire Alanı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle geçici kapatma kararı aldı. Yapılan düzenlemelerin ardından mesire alanı halkın hizmetine sunulacak.

Adıyaman Besni Kaymakamlığı tarafından Sugözü Mesire Alanı altyapı çalışmalarından kaynaklı kapatıldı.

Besni ilçesinde bulunan Sugözü Mesire Alanı kaymakamlık tarafından yapılması planlanan düzenleme çalışmaları çerçevesinde kapatılması kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda mesire alanında halkın daha rahat ve keyifli bir şekilde zaman geçirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Mesire alanının çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar halkın hizmetine sunulacağı ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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