Dekan, öğrencilerin eğitimi için direksiyon başına geçti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, öğrencilerin saha çalışmalarını desteklemek amacıyla envanterine yeni tarım alet ve ekipmanları kazandırdı. İlk arazi sürüm uygulamasını ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir yaptı.

Eğitim, uygulama ve araştırma altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında fakülte bünyesine traktör ile traktöre ait römork, pulluk, diskaro ve rotovatör temin edildi. Yeni ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir yaptı.

Yeni ekipmanların eğitim süreçlerine katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, "Yeni ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını fakültemiz adına bizzat gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Öğrencilerimiz, tarım mekanizasyonu alanında edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkanı bulacak ve mesleki donanımlarını pekiştirecektir" dedi. - SAKARYA