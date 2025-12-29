Haberler

Dekan, öğrencilerin eğitimi için direksiyon başına geçti
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi, öğrencilerin saha çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni tarım alet ve ekipmanları temin etti. Dekan Prof. Dr. Taki Demir, yeni ekipmanlarla ilk arazi sürüm uygulamasını gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, öğrencilerin saha çalışmalarını desteklemek amacıyla envanterine yeni tarım alet ve ekipmanları kazandırdı. İlk arazi sürüm uygulamasını ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir yaptı.

Eğitim, uygulama ve araştırma altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında fakülte bünyesine traktör ile traktöre ait römork, pulluk, diskaro ve rotovatör temin edildi. Yeni ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir yaptı.

Yeni ekipmanların eğitim süreçlerine katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, "Yeni ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını fakültemiz adına bizzat gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Öğrencilerimiz, tarım mekanizasyonu alanında edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkanı bulacak ve mesleki donanımlarını pekiştirecektir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
