STSO Başkan Vekili Çalapkulu, Ziraat Odası Başkanı Günbat ile bir araya geldi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, üretici ile sanayici arasındaki bağın güçlendirilmesi ve yerel ekonominin daha da canlandırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı. Tarım ve ticaretin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna dikkat çekilerek, sürdürülebilir kalkınma için koordineli çalışmanın önemi vurgulandı. Ziyarete, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan da eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, bölge ekonomisine katkı sunacak projeler ve ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

