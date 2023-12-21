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Strese giren karaca doğaya salındı

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Sinop'ta vatandaşlar tarafından bulunan ve strese girdiği belirlenen karaca, yapılan tedavinin ardından doğaya salındı.

Strese giren karaca doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta vatandaşlar tarafından bulunan ve strese girdiği belirlenen karaca, yapılan tedavinin ardından doğaya salındı.

Sinop'ta vatandaşlarca yol kenarında bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen tedavinin ardından karaca yeniden doğaya salındı. Karacanın strese girdiği herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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