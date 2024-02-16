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Sosyal medya kullanıcısı matkabıyla namaz kılıyormuş gibi yaparak tepki çekti

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Sosyal medya platformu üzerinde paylaştığı videoda Erdem Dilbaz isimli kullanıcı eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi yaparak "Robokıble" etiketiyle paylaşım yaptı. Matkabı çalıştırarak kendini robot gibi gösteren Dilbaz aynı zamanda satanist ve feminist yazılı tişörtlerle de paylaşım yaptığı görüldü.

Sosyal medya platformu üzerinde paylaştığı videoda Erdem Dilbaz isimli kullanıcı eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi yaparak "Robokıble" etiketiyle paylaşım yaptı. Matkabı çalıştırarak kendini robot gibi gösteren Dilbaz aynı zamanda satanist ve feminist yazılı tişörtlerle de paylaşım yaptığı görüldü.

İslami değerler ile alay ederek namaz kılıyormuş gibi yapan Erdem Dilbaz isimli kullanıcı bu yayınladığı video ile görenleri hayrete düşürdü. Sol elinde tuttuğu matkabı çalıştırarak mekanik bir ses çıkartan Dilbaz kendisini robot gibi göstermeye çalışıp o anları bir arkadaşına çektirdi. Namaz kılıyormuş gibi yaparak çektiği videoyu çeken kişi ise kahkahalar attığı duyuluyor. O anları paylaşan Dilbaz aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırma yanıp sönmesi ile de dalga geçerek yeni parti Beyoğlu'nda notu ile paylaşım yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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