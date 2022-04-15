Sorgun Belediyesi günde 800 kişiye iftar veriyor

YOZGAT - Sorgun Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla kurduğu iftar çadırında, hayırseverlerin de desteği ile yaklaşık 800 kişiye iftar yemeği veriliyor.

Sorgun Belediyesi tarafından Şakir Efendi Şehir Meydanında kurulan çadırda, belediye yemekhanesinde pişirilen yemekler vatandaşlara ikram ediliyor. İftar çadırında günde yaklaşık 800 kişiye yemek veriliyor. Sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlar iftar saatini beklemeye koyuluyor.

İftar çadırına orucunu açmak için gelen vatandaşlardan Cihan Girgin, "Sorgun'da öğrenciyim, arkadaşlarımla beraber buraya her gün iftara geliyoruz, çok memnunuz. Yemeklerden faydalanıyoruz. Hep beraber farklı insanlarla tanışıyoruz, iftarımızı açıyoruz. Ramazanın maneviyatına ulaşıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Hıdır Ayar ise "Sorgun Meslek Yüksekokulunda okuyorum. Sorgun Belediyesinin iftar çadırına arkadaşlarla geldik, yemeğimizi yiyoruz. Burada birlik beraberlik içinde orucumuzu açmaya geldik." şeklinde konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar çadırının hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Her gün bir hayırseverimiz iftar çadırına destek oluyor. Belediye olarakta diğer hizmetlerin tamamını biz yürütüyoruz. Aynı zamanda yemek hizmetini de biz yürütüyoruz. Yaklaşık günde 750-800 kişilik yemek ikramımız oluyor. Sadece iftar çadırında değil evinde yaşlı olup buraya gelemeyecek olanlara da biz hem normal zamanlar da yemek götürüyorduk hem de iftarda ramazanda da yemek götürüyoruz. Bir de evlere götürdüğümüz yemeklerimiz var, her gün 750-800 kişilik yemek ikramımız oluyor." ifadelerine yer verdi.