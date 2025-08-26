Soner Altun'a Üstün Başarı Belgesi

Soner Altun'a Üstün Başarı Belgesi
Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Soner Altun, gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Rotasyon Yönetmeliği kapsamında Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'a, görev süresi boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı "Üstün Başarı Belgesi" takdim edildi.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, ilçenin tarımsal üretimine, kırsal kalkınmasına ve çiftçilerin desteklenmesine sunduğu katkılardan dolayı Müdür Altun'a teşekkür ederek başarı belgesini verdi. Kaymakam Polat, Altun'un on iki yıl boyunca görevini büyük bir özveriyle yürüttüğünü belirterek, "İlçemizin tarımsal gelişimi ve çiftçilerimizin her zaman yanında olan Müdürümüze teşekkür ediyor, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. Üçüncü kez "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirilen Soner Altun ise Bozdoğanlı üreticilerle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Polat'ateşekküretti. - AYDIN

