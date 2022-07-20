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Son dakika yerel: Kaymakam Kurt'tan üs bölgesindeki askere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Kaymakam Kurt'tan üs bölgesindeki askere ziyaret

Son dakika yerel haberi... Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Çukurca ilçesine bağlı Harami ve Küp Tepe üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret eden Kaymakam Kurt ve Başkan Dündar, onlarla bir süre sohbet etti.

Yapılan ziyarete Çukurca Komando Tabur Komutanı Serkan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran da hazır bulundu. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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