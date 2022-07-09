Kütahya'da nöbet tutan askerleri duygulandıran bayram sürprizi - Haberler

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Kütahya'da nöbet tutan askerleri duygulandıran bayram sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Efe - Yerel
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Kütahya'da nöbet tutan askerleri duygulandıran bayram sürprizi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü nöbet kuleleri ziyaret edildi Nöbette telefon sürprizi ile karşılaşan Alperen Altıner, Konya'daki annesi ile görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı Kütahya Hava...

Kütahya'da nöbet tutan askerleri duygulandıran bayram sürprizi

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü nöbet kuleleri ziyaret edildi

Nöbette telefon sürprizi ile karşılaşan Alperen Altıner, Konya'daki annesi ile görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı

KÜTAHYA - Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan askerlere bayram sürprizi yapıldı.

Kulede nöbet tutarken komutanları tarafından ziyaret edilen askerler, telefonla aranan ailelerinin bayramını kutladılar.

Telefon sürprizi ile karşılaşan askerlerin aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Muhafız Bölük Komutanı Hava Piyade Üsteğmen Halil İbrahim Kaplan ve beraberindeki komutanlar, Kurban Bayramı'nın birinci günü nöbet kulelerini ziyaret etti.

Mehmetçiklerin bayramını tebrik eden komutanlar, askerlere aileleriyle görüşüp görüşmediğini sordular. Aileleriyle görüşemediklerini belirten askerlerin aileleri telefonla arayan komutanlar, onların bayramını tebrik etti. Komutanlar daha sonra nöbet tutan askerleri, aileleriyle görüştürdü.

Sürpriz telefonla evlatlarıyla konuşan aileler duygusal anlar yaşadı. Nöbette telefon sürprizi ile karşılaşan Alperen Altıner, Konya'daki annesi ile görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Anne ile evladın telefonda bayramlaşması komutanları da duygulandırdı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

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