Sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu. ayvanın sel sularında sürüklenme anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Su seviyesinin yükseldiği derede sel sularına kapılan bir inek, metrelerce sürüklenerek telef oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen hayvanın sel sularında sürüklenme anları kameralara yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - Yerel Kastamonu su Yerel Güncel Haberler

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