Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti

Son dakika habere göre Hakkari Çukurca'da 1991 yılında şehit olan Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Necmi Erdoğan hayatını kaybetti.

Hakkari Çukurca'da 1991 yılında şehit olan Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Necmi Erdoğan hayatını kaybetti.

Şehit Jandarma Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Manyas'ın kırsal Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Necmi Erdoğan hayatını kaybetti. 1991 yılında Hakkari-Çukurca ilçesinde askerlik görevini yaparken Şehit düşen Zeki Erdoğan ile birlikte 4 çocuk sahibi olan Necmi Erdoğan, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Kırsal Tepecik Mahallesi Muhtarı Tezcan Öz, Necmi Erdoğan'ın mahallenin en yaşlı kişisi olduğunu açıklarken, şehit babasının kırsal Tepecik Mahallesi'ndeki öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası şehit oğlunun yanına defnedildi. Cenaze törenine Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, kurum amirleri katıldılar. Kaymakam Çelik şehit annesi Huriye Erdoğan ve çocuklarına taziyede bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Erdoğan Tepecik Çukurca Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title