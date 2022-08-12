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Son dakika haberleri! Hakkari polisinden vatandaşa ikram

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Son dakika haberleri! Hakkari polisinden vatandaşa ikram

Son dakika haberler... Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde kentin birçok noktada vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde kentin birçok noktada vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Normal görevlerinin yanında sürekli halkla iç içe olup eğitim, spor ve birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan Hakkari polisi, huzur ve güvenin sağlandığı kentte görevini en iyi şekilde yerine getirmeye davam ediyor. Hakkari polisi, Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde kentin birçok noktada vatandaşlara ikramlarda bulundu. Şehadetlerinin 5. yıl dönümünde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i de unutmayan ve tüm şehitler içinde ayrı stantlar kuran polisler, vatandaşlara ikramlarda bulundu. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Hakkari Yerel Haberler Son Dakika

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