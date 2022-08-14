Haber : Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki babadan çağrı: "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz, evlat nöbetinde 1'dik 303 olduk" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki babadan çağrı: "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz, evlat nöbetinde 1'dik 303 olduk"

 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Evlat nöbetindeki babadan çağrı: "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz, evlat nöbetinde 1'dik 303 olduk"DİYARBAKIR Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz.

Evlat nöbetindeki babadan çağrı: "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz, evlat nöbetinde 1'dik 303 olduk"

DİYARBAKIR Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz. Hep birlikte teröre dur diyelim. Kimse teröre destek vermesin, kimse terörden hayır görmemiştir. Buradan bütün evlatlarımıza sesleniyoruz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 76'ncı gününe girdi. Evlat nöbetine gelen 303 aileden 37'sinin evladın güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyelerinin işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini söyleyen baba Süleyman Aydın, yaz, kış, yağmur demeden evlat mücadelesine devam ettiklerini ifade etti. Aydın, "Birdik, 303 olduk ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz burada evlatlarımızı isterken maalesef bazı kesimler sesiz kaldılar. Gözlerini kapatıp görmemezlikten geldiler. Yalnız kendi çocuklarımız için değil, bütün Türkiye'nin çocukları için mücadele veriyoruz. Bize sahip çıkan devletimiz oldu. Devletimiz 37 evladımızı anne ve babasına kavuşturdu. Bundan eminiz ki darısı çocuklarımızın başına olur. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. 40 yıldır terörden zulüm görüyoruz. Hep birlikte teröre dur diyelim. Kimse teröre destek vermesin, kimse terörden hayır görmemiştir. Buradan bütün evlatlarımıza sesleniyoruz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yerel

Halkların Demokratik Partisi Süleyman Aydın Diyarbakır Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title