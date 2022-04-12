Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'nin terörle mücadelede verilen ilk şehidi Ramazan Gel'in ailesini, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk iftar sonrası ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin terörle mücadelede verilen ilk şehidi Ramazan Gel'in ailesini, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk iftar sonrası ziyaret etti.

Düzce'nin ilk terör ile mücadele şehidi olan Ramazan Gel'in ailesi unutulmadı. 12 Aralık 1993 tarihinde terör örgütü PKK'nın Üzümlü karakoluna düzenlediği saldırıda 6 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Ramazan Gel'in ailesini iftar sonrası ziyaret eden Vali Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, aileyle bir süre sohbet etti.

Vali Atay, Gel ailesinin Ramazan ayını da tebrik etti. - DÜZCE

Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ercan öztürk, Terör, Şehit, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title