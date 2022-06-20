Son dakika haberi | PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil anıldı

Mardin'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamda 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere şehit edilen 30 sivil, mezarları başında anıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987 tarihinde bölücü terör örgütü PKK, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili şehit etti. 30 şehit, bugün Pınarcık şehitliğinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve beraberindekiler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından sona erdi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel