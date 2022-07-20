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Son dakika haberi! Marmaris'te Emniyet TOMA'larından yangın önlemi

İhlas Haber Ajansı - Güldemet Kızıl - Yerel
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Son dakika haberler: Marmaris'te Emniyet TOMA'larından yangın önlemi Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının artması sonrası orman yangını riskini azaltmak amacıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar ormanlık alanları tazyikli su ile suladı.

Marmaris'te Emniyet TOMA'larından yangın önlemi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının artması sonrası orman yangını riskini azaltmak amacıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar ormanlık alanları tazyikli su ile suladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yangın riski uyarısının yapılması ve hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4-6 derece artış göstereceği uyarısının ardından Muğla Valiliğince ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri havanın aşırı sıcak ve kuru olması sonrası ilçede konuşlu TOMA'lar kanalıyla oluşabilecek orman yangınlarının engellenmesi için Armutalan, Beldibi ve Otogar çevresinde ormanlık alanlara Toma marifetiyle sulama çalışmaları yapıldı. Ayrıca ormanlık alanların girişleri motorize şahin ve yunus ekiplerin tarafından sık sık kontrol ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Yerel

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Marmaris Yerel Haberler Son Dakika

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