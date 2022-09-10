Son dakika haberi! Kaza kurbanı genç ve amcası son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yakup Gökçe ve amcası Çetin Gökçe, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. 16 yaşındaki genç, şehit olmak istediği için tabutuna Türk Bayrağı sarıldı.

Düzceli Gökçe ailesi, Muğla'da üniversite öğrenimini tamamlayan Yusuf Gökçe'nin eşyalarını almak için şehre gitti. Burada Yusuf Gökçe'nin eşyalarını alan aile dönüş yolunda Mehmet Gökçe'nin kullandığı 81 BM 152 plakalı Mercedes marka minibüs Muğla-Denizli yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Çetin Gökçe ile 16 yaşındaki Yakup Gökçe hayatını kaybederken, Yusuf ve Mehmet Gökçe ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı.

Tabut Türk bayrağına sarıldı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Yakup Gökçe ve amcası Çetin Gökçe, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce rüyasında şehit olduğunu defalarca gören ve ailesine durumu anlatan Yakup Gökçe'nin tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Ömer Halisdemir Camii'nde Yakup Gökçe ve Çetin Gökçe'nin cenaze namazı kılındı. Yakup Gökçe Arapçiftliği Mezarlığına, Çetin Gökçe ise Kaynaşlı Çele mezarlığında defnedildi.

"Rüyasında görmüş"

Yakup ve Çetin Gökçe'nin yakını Osman Gökçe, yeğeni Yusuf Gökçe'nin Muğla'da mezun olduğunu ve eşyalarını almak için gittiğini dile getirdi. Gökçe, tabuta Türk Bayrağı sarılmasını ise şu sözlerle anlattı: "Yeğenim Yusuf Gökçe'nin eşyalarını almak için buradan yola çıktılar. Eşyaları alıp geri döndükleri esnada kaza geçirdiler. Yeğenim Yakup ve amcam Çetin Gökçe hayatını kaybetti. Mehmet ile Yusuf ise hastanede tedavi görüyorlar. Yeğenim Yakup daha önce rüyasında şehit olduğunu, cenazesinde tabutunun üstünde Türk Bayrağı olduğunu söylemiş. Daha önce defalarca rüyasında görmüş ailesine anlatmış. Ailesi de o yüzden Türk Bayrağı sardı tabutuna." - DÜZCE