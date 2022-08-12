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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 74'üncü gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 74'üncü gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 74'üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslenerek, "Kardeşim 30 Ağustos 2019'da HDP aracılığıyla kandırılarak dağa gönderildi. Önümüzdeki günlerde 4. yılına giriyor, biz 4 yıldır burada çadırda bekliyoruz. Onu almayana kadar çadırı bırakmayıp kapıdan ayrılmayacağım. Oradaki çocuklara sesleniyorum. Aileleriniz sizi burada bekliyor, seçtiğiniz yol yol değil. Siz, daha çocuktunuz ve sizi kandırdılar. Bunu biliyorsunuz, korkacak bir şey yok. Gelip devlete teslim olun. Süleyman kardeşim, beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana bir şey yapamaz ve zarar veremez. Seni bekliyoruz, orada olmanı tahammül edemiyoruz. Annem hasta seni bekliyor, ne olur gel teslim ol" dedi.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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